Manjar: 6 receitas para uma sobremesa dos deuses

A história do manjar é longa, antiga e mitológica! Com origem na Europa, mais especificamente na França e Espanha, o doce se popularizou pela facilidade no preparo e pelos ingredientes de fácil acesso, como leite, açúcar e gelatina.

No entanto, essa sobremesa pode ter sido inspirada em uma comida dos deuses, sabia? A expressão “manjar dos deuses” faz referência à ambrosia, um manjar oferecido pelos deuses do Olimpo aos humanos que, quando experimentado, promovia a sensação de felicidade extrema.

Muitos anos depois, durante a colonização do Brasil, a receita chegou ao solo brasileiro trazida pelos europeus. Aqui, ela se popularizou e ganhou novas versões com diversos sabores e caldas capazes de agradar a todos!

Confira 6 receitas inovadoras de manjar esse doce dos deuses!

Manjar de morango com calda de chocolate

Tempo: 30min (+3h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 litro de leite

1 envelope de gelatina em pó sabor morango

5 colheres (sopa) de maisena

2 xícaras (chá) de morango picado

Óleo para untar

Raspas de chocolate ao leite e geleia de morango para decorar

Calda

1/2 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de manteiga

3 colheres (sopa) de leite

Modo de preparo

Para o manjar, misture em uma panela o leite condensado, o leite, a gelatina, a maisena e o morango. Leve ao fogo médio, mexendo até levantar fervura e engrossar. Transfira para uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro untada e leve à geladeira por 3 horas.

Para a calda, em uma panela, leve os ingredientes ao fogo médio, mexendo até dissolver todo o açúcar e engrossar. Deixe esfriar.

Desenforme o manjar, cubra com a calda, decore com raspas de chocolate e a geleia de morango e, se desejar, com morangos picados. Sirva.

Manjar de coco com frutas vermelhas

Tempo: 45min (+3h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 litro de leite

1 vidro de leite de coco (200ml)

1 lata de leite condensado

100g de coco ralado

7 colheres (sopa) de maisena

4 colheres (sopa) de açúcar

Óleo para untar

Frutas vermelhas para decorar

Calda

2 xícaras (chá) de frutas vermelhas (morango, framboesa e amora)

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de suco de limão

2 gotas de corante em gel vermelho

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite, o leite de coco, o leite condensado, o coco ralado, a maisena e o açúcar. Leve ao fogo médio, mexendo até engrossar. Transfira para uma forma de buraco no meio média, untada. Leve à geladeira por 3 horas.

Para a calda, misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo baixo. Cozinhe por 5 minutos após levantar fervura. Deixe esfriar.

Desenforme o manjar, regue com a calda já fria e decore com as frutas antes de servir.

Manjar de doce de leite e ameixa

Tempo: 45min (+2h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 envelope de gelatina em pó sem sabor

5 colheres (sopa) de leite

1 xícara (chá) de doce de leite cremoso

1 e 1/2 xícara (chá) de creme de leite fresco gelado

2 colheres (sopa) de açúcar

Calda

300g de ameixa seca sem caroço

1/2 xícara (chá) de açúcar

1 e 1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Misture os ingredientes da calda em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo de vez em quando, por 15 minutos ou até a ameixa amaciar e a calda encorpar. Retire do fogo e deixe esfriar. Retire metade das ameixas e coloque-as no liquidificador, reservando o restante da calda. Reserve. Em uma panela, hidrate a gelatina no leite e dissolva em banho-maria. Despeje no liquidificador, acrescente o doce de leite e bata até homogeneizar. Reserve.

Bata o creme de leite na batedeira em velocidade média até começar a encorpar. Sem parar de bater, adicione o açúcar, aos poucos, até formar picos. Despeje o creme do liquidificador e misture delicadamente em movimentos de baixo para cima. Despeje em uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro umedecida e leve à geladeira por 2 horas ou até firmar. Desenforme passando uma faca lisa na lateral, decore com a calda reservada e sirva.

Manjar de Nutella®

Tempo: 40min (+5h de geladeira) Rendimento: 10 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de maisena

1 xícara (chá) de Nutella®

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

1 colher (chá) de essência de baunilha

Óleo para untar

Calda

1/2 xícara (chá) de Nutella®

1/3 de xícara (chá) de creme de leite

Modo de preparo

No liquidificador, bata o leite, a maisena, a Nutella®, o leite condensado, o chocolate em pó e a essência até homogeneizar. Despeje em uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar e levantar fervura. Transfira para uma forma de buraco no meio de 22 cm de diâmetro decorada untada. Leve à geladeira por 5 horas. Desenforme, regue com os ingredientes da calda misturados e sirva.

Manjar de Ouro Branco®

Tempo: 45min (+4h de geladeira) Rendimento: 10 Dificuldade: fácil

Ingredientes

1 litro de leite

1 vidro de leite de coco (200g)

1 lata de leite condensado

5 colheres (sopa) de maisena

1 lata de creme de leite

5 bombons Ouro Branco® picados

Bombons Ouro Branco® a gosto para decorar

Calda

1 xícara (chá) de água

1 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os ingredientes da calda, leve ao fogo baixo e deixe cozinhar por 10 minutos ou até formar uma calda rala. Retire do fogo e reserve. Em uma panela, coloque o leite, o leite de coco, o leite condensado, a maisena e leve ao fogo médio, mexendo sempre até cozinhar e engrossar. Retire do fogo, acrescente o creme de leite e misture bem. Adicione os bombons picados e misture novamente. Coloque em uma forma de buraco no meio de 30 cm de diâmetro decorada e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme em um prato de servir, regue com a calda, decore com bombons e sirva.

Manjar de milho com calda de canela

Tempo: 40min (+4h de geladeira) Rendimento: 8 porções Dificuldade: fácil

Ingredientes

2 latas de milho-verde escorrido

1 lata de leite condensado

2 xícaras (chá) de leite

3 colheres (sopa) de maisena

2 gemas

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de manteiga

1 canela em pau

1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Bata no liquidificador o milho, o leite condensado, o leite, a maisena e as gemas por 2 minutos. Transfira para uma panela e leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar.

Despeje em uma forma de buraco no meio decorada de 24 cm de diâmetro umedecida e leve à geladeira por 4 horas. Para a calda, leve o açúcar e a manteiga ao fogo baixo, sem mexer, até dissolver e ficar levemente dourada.

Adicione a canela, a água, misture e cozinhe por mais alguns minutos ou até dissolver. Desenforme o manjar, regue com a calda fria e sirva em seguida.

Receitas: Guia da Cozinha