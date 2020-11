Manifestantes tomam as ruas da França em protesto contra lei de segurança

Reprodução/TV5 Monde Manifestantes se reuniram na Praça da República





Na manhã deste sábado (28), milhares de franceses foram às ruas para protestar contra um projeto de lei de segurança, logo após câmeras de segurança registrarem o espancamento de um músico negro por três policiais. O governo vive instabilidade por causa destes casos e de outros envolvendo violência policial e política .





Os protestos vão contra três artigos da lei de Segurança Global aprovada pela Assembleia Nacional na semana passada, que enolvem o uso de drones, o compartilhamento de imagens da polícia e a realização de filmagens de agentes de segurança com o uso de celulares .

Os manifestantes se reuniram nas cidades de Lille (norte), Montpellier (sudeste) e Paris. Na capital, centenas de manifestantes marcharam da Praça da República até a Praça da Bastilha.

O artigo 24 do projeto está entre os mais criticados por punir com um ano de prisão e multa de até 45 mil euros (US$ 54 mil) a veiculação “mal-intencionada” de imagens de agentes de segurança pública . Recentemente dois casos de violência policial chocaram a França.