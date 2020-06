Manifestantes protestam contra unificação de Comarcas em Jaguaré

Lideranças de diversos seguimentos da sociedade de Jaguaré promoveram protesto na tarde desta segunda-feira (22) contra a decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Ronaldo Gonçalves de Souza, que determinou o fechamento do fórum daquela cidade. Essa medida atingiu outras comarcas no Estado de cidades consideradas de pouca movimentação do Judiciário.

A passeata começou na BR-101 em Água Limpa seguindo depois para Barra Seca, sempre com o acompanhamento de uma guarnição da Polícia Militar. O encerramento aconteceu na Avenida 9 de Agosto, no centro da cidade de Jaguaré onde funcionava o Fórum, que foi fechado.

De acordo com informações da Polícia Militar, a manifestação foi pacifica e a concentração aconteceu na Avenida José Dalvit, lateral da BR-101 e não provocou engarrafamento do trânsito.

A PM destacou a organização do movimento que enviou um ofício antecipado anunciando a manifestação, o que possibilitou o acompanhamento sem qualquer incidente. Durante o percurso os militares mantiveram contato com as lideranças do movimento que agradeceram pelo apoio, sendo que o policiamento ocorreu normalmente, sem alteração.

Fotos: