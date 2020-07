Manifestantes negros pedem justiça por Breonna Taylor com fuzis e espingardas

reprodução/ABC News Protesto aconteceu em Louisville, no estado do Kentucky

Um grupo de manifestantes negros participou de um ato na tarde de sábado (25), em Louisville, Kentucky. Fortemente armado, o grupo cobra justiça pela morte da técnica em medicina Breonna Taylor, assassinada em março deste ano.

Chamada NFAC (not fucking around coalition), a organização incluiu dezenas de pessoas pessoas vestidas com uniformes paramilitares, além de fuzis e espingardas semiautomáticas. Em determinado trecho, um disparo acidental de uma das armas causou ferimentos em três pessoas e demandou atendimento médico de urgência.

Ao fim do percurso, o líder da NFAC, John Johnson , fez um pequeno discurso no qual cobrou ações efetivas nas investigações sobre a morte de Breonna. “Se vocês não falam nada, pensamos que não estão fazendo nada”, disse o líder, de acordo com o Louisville Courier Journal.

Breonna Taylor foi morta em março deste ano, aos 26 anos, com oito tiros da polícia, que entrou em seu apartamento com mandado de busca para investigação sobre drogas. Nenhuma droga foi encontrada após a morte de Breonna.