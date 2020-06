Manifestantes fazem ato pró-Bolsonaro na Paulista neste domingo

A Polícia Civil deve fazer uma nova perícia no condomínio de luxo localizado no bairro de São José, área central do Recife, onde o menino Miguel Otávio morreu após cair do 9º andar . Ela está marcada para esta segunda-feira (8), por volta das 20h30.

A decisão de repetir a perícia foi tomada após muitas pessoas questionarem a altura da janela em Miguel teria pulado. De acordo com Ramom Teixeira, delegado responsável pelo caso, as investigações devem ser concluídas até a próxima quinta-feira (11).

Sarí Corte Real, primeira dama do município de Tamandaré e patroa de Mirtes, a mãe de Miguel, foi autuada por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. Isso porque ela deixou a criança entrar sozinha no elevador momentos antes da tragédia, conforme mostram as imagens das câmera de segurança do edifício Píer Maurício de Nassau, mais conhecido como Torres Gêmeas.