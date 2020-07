Manifestantes e policiais voltam a se enfrentar em Portland

Muh Idul, 16, pescava na companhia dos pais quando foi atingido

Um peixe-agulha pulou em um barco e literalmente mergulhou no pescoço de um adolescente. Segundo o site de notícias Makassar Terkini, Muh Idul, 16, pescava na companhia dos pais na ilha de Buton, na Indonésia. Com informações do R7.

Em dado momento, o agulhão, como o peixe também é conhecido, pulou para fora da água e atravessou o pescoço do rapaz.Idul foi imediatamente encaminhado ao hospital, onde foi submetido a uma delicada e arriscada cirurgia de emergência.

O procedimento de retirada durou aproximadamente 2h e contou com três cirurgiões e dois anestesistas. “Para remover o focinho do peixe é preciso ter muito cuidado, porque existem grandes vasos sanguíneos no pescoço”, explica Syafri K. Arif, um dos médicos que atendeu Idul.