Manifestantes ateiam fogo e depredam unidade do Carrefour em São Paulo

Divulgação Manifestantes depredaram unidade do Carrefour

Revoltados com a morte de João Alberto, homem negro que foi espancado por seguranças de uma unidade do Carrefour em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, manifestantes se reuniram no vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, para a realização da 17º Marcha da Consciência Negra.

Reunido, o ato se dirigiu para o Carrefour da Rua Pamplona, no bairro dos Jardins, onde atiraram pedras contra a janela do supermercado, quebraram produtos e atearam fogo. Um veículo estacionado no local também foi danificado.

Acompanhando o protesto, a Polícia Militar não interviu, apenas fechou parte da rua para que os manifestantes deixassem o local. O mercado precisou fechar as portas ainda com clientes dentro da unidade.

Confira vídeos do protesto abaixo:

Fogo no Carrefour da Pamplona, região do Jardins em São Paulo, em ato contra o racismo e pelo #DiadaConscienciaNegra pic.twitter.com/E16Rx9nnT1 — Alma Preta (@Alma_Preta) November 20, 2020

Manifestantes ateiam fogo no Carrefour da Pamplona, em São Paulo. João Freitas foi espancado e assassinado por dois seguranças na noite de ontem (19), véspera do Dia da Consciência Negra. #VidasNegrasImportam #CarrefourAssassino pic.twitter.com/J9x4QTRPRM — Farol News Oficial (@FarolNewsOf) November 20, 2020

O Carrefour da Pamplona, em São Paulo, ficou assim. Seguranças estão expulsando jornalistas do local após a marcha chegar ao mercado. #DiadaConscienciaNegra pic.twitter.com/FtdsqYxT0i — Democratize (@agdemocratize) November 20, 2020