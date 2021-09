Manifestante protesta contra governo de Jair Bolsonaro no ‘Vem Pra Cá’, do SBT

Reprodução/SBT Manifestante protesta contra governo no ‘Vem Pra Cá’, do SBT





O programa Vem Pra Cá, do SBT, com Patrícia Abravanel e Gabriel Cartolano, cobriu as manifestações desta terça-feira (7) e se surpreenderam ao vivo.





Durante o programa, uma das entrevistadas deixou claro sua opinião política. “Fora, Bolsonaro genocida! Genocida! Já deu. Já passou. Já tem cinco anos de sofrimento nesse país”, gritou a moça.

As manifestações de 7 de Setembro têm dois lados. Um lado, pede o fechamento do STF e outras medidas a favor do governo Jair Bolsonaro, enquanto o outro, pede a saída e o impeachment do Presidente.