Mania fake? Tiago Abravanel planejou meme sobre hábito de chupar dedo

Divulgação Tiago Abravanel é acusado pelo público de fingir mania de chupar dedo para virar meme





Este colunista que vos escreve antecipou em primeira mão que Tiago Abravanel revelaria seu segredo no BBB22 : dormir chupando o dedo. Um detalhe bobo e infantil que foi motivo de piada na web por alguns dias, mas que deixou de ser engraçado por conta do vídeo recém-publicado pelo neto de Silvio Santos no TikTok.





No vídeo, ele aparece conversando consigo mesmo, como se estivesse em uma sessão de terapia pensando em alguma coisa que pudesse transformá-lo em meme para engajar comentários fofos e engraçados durante sua participação no programa da Globo.

Em determinado momento, o Tiago paciente e o Tiago analista aparecem chupando o dedo polegar de suas respectivas mãos, sem chegarem a um consenso sobre o que fazer para “virar meme”, mas com as câmeras focando na cena aparentemente incomum.

Como ultimamente o ranço por Tiago Abravanel tem sido grande, o público viu no vídeo uma tentativa forçada do neto de Silvio Santos em querer ser popular e cair nas graças dos fãs do reality show. As críticas são inúmeras. Assista e tire as suas próprias conclusões:

E aí, a estratégia de engajar e virar meme chupando dedão do Tiago já deu certo? Tão gostando? 😂 #BBB22 pic.twitter.com/IhLQnWBRAL — PAN #BBB22 (@forumpandlr) February 6, 2022