MANGA/CEPEA: Preços recuam no Vale, mas ainda estão em patamares firmes

.

Cepea, 28/07/20 – As cotações do açúcar cristal continuam firmes no mercado spot do estado de São Paulo, conforme indicam dados do Cepea. De 20 a 24 julho, a média do Indicador CEPEA/ESALQ, cor Icumsa de 130 a 180, mercado paulista, foi de R$ 77,69/saca de 50 kg, aumento de 0,29% em relação à anterior (de R$ 77,47/sc, de 13 a 17 de julho). Pesquisadores do Cepea afirmam que, com maior produção e dólar acima de R$ 5, usinas continuam direcionando maior quantidade de açúcar ao mercado externo, limitando a oferta doméstica, em especial do tipo Icumsa 150. A demanda no spot, por sua vez, não mostra sinais de aquecimento, tendo em vista que compradores indicam estar abastecidos com o recebimento do açúcar já contratado. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br