MANGA/CEPEA: Preço da tommy sobe e volta a superar os custos de produção

Cepea, 15/12/2020 – Os preços da manga tommy subiram nos últimos dias nas regiões produtoras da variedade. No geral, segundo colaboradores do Hortifruti/Cepea, a oferta nacional está baixa devido à proximidade do encerramento da colheita em São Paulo. Além disso, o volume nas praças nordestinas também não está elevado. Nesse cenário, a demanda por tommy aumentou, garantindo bom escoamento. No Vale do São Francisco (PE/BA), o preço médio da variedade entre 7 e 11 de dezembro foi de R$ 0,83/kg, valorização de 80% frente ao da semana anterior. Com as cotações nesse patamar, a tommy volta a ser comercializada acima dos custos unitários de produção. Ainda que não garanta boas margens, esse contexto traz certo alento ao mangicultor depois de mais de dois meses de prejuízo. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br