MANDIOCA/CEPEA: Volumes colhido e comercializado ainda são baixos

Cepea, 01/06/20 – Apesar da retomada dos trabalhos de campo nos últimos dias, as quantidades de mandioca colhida e comercializada ficaram aquém das expectativas de agentes consultados pelo Cepea. Esse cenário se deve à baixa disponibilidade de raízes de 2º ciclo e à retração de parte dos produtores. Do lado da demanda industrial, continuou se elevando, principalmente pelas farinheiras do estado do Paraná. Quanto aos preços, de 25 a 29 de maio, a cotação média a prazo para a tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 311,91 (R$ 0,5424 por grama de amido), ligeira queda de 0,4% na comparação com o período anterior. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br