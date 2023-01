MANDIOCA/CEPEA: Volume ofertado é distinto dentre as regiões

Cepea, 30/01/2023 – Apesar de a oferta de mandioca ter aumentado nos últimos dias, o volume disponibilizado está desigual dentre as regiões acompanhadas pelo Cepea. Parte dos mandiocultores tem retomado as entregas de mandioca, mas há restrição de lavouras em ponto de colheita. Além disso, outros produtores estão priorizando os tratos culturais, postergando, portanto, a comercialização. Segundo pesquisadores do Cepea, a demanda segue fortalecida, com disputa por matéria-prima entre empresas de diferentes regiões. Esse cenário mantém os preços firmes. Na semana passada (de 23 a 27 de janeiro), o valor médio a prazo da mandioca posta fecularia foi de R$ 1.203,06/tonelada, com leve alta de 0,2% frente ao do período anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

