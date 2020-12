MANDIOCA/CEPEA: Ritmo de processamento diminui; preços ficam estáveis

Cepea, 14/12/2020 – As recentes chuvas limitaram o avanço da colheita de mandioca na maioria das regiões, reduzindo os dias de moagem nas indústrias, segundo pesquisadores do Cepea. Além disso, a baixa rentabilidade da mandiocultura influenciou na tomada de decisão de muitos produtores, que devem voltar a entregar raízes somente a partir do final de janeiro de 2021. De modo geral, a oferta teve ligeiro equilíbrio com a demanda, e as cotações ficaram praticamente estáveis. Na semana passada, o preço médio nominal a prazo para a tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 451,91 (R$ 0,7859 por grama de amido na balança hidrostática de 5 kg), estável (+0,02%) frente à média do período anterior. Em quatro semanas, porém, a queda acumulada é de 2,3%. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br