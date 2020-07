MANDIOCA/CEPEA: Retração produtora mantém oferta baixa

.

Cepea, 13/07/20 – As cotações dos ovos subiram em todas as praças acompanhadas pelo Cepea nos últimos dias. Devido ao período de início de mês, a demanda por ovos aumentou, e, além disso, as temperaturas mais baixas em boa parte das principais regiões produtoras vêm limitando a oferta de ovos, uma vez que tendem a diminuir a produção das poedeiras. Quanto aos embarques brasileiros do produto in natura, conforme dados da Secex, o Brasil exportou 115,9 toneladas de ovos em junho, 37,7% menor do que o volume registrado em maio e, ainda, 67,4% abaixo do observado em junho/19. De modo geral, os embarques de 2020 têm sido menores do que os de anos anteriores, principalmente por conta do recuo nas vendas para importantes parceiros comerciais, como os Emirados Árabes Unidos. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br