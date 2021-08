MANDIOCA/CEPEA: Preços sobem, mas média mensal fica abaixo da de junho

Cepea, 02/08/2021 – Com produtores focados em separar manivas para novos plantios e o clima adverso (chuvas em parte das áreas e seca em outras), a oferta de mandioca para processamento seguiu baixa na semana passada, segundo informações do Cepea. Por outro lado, a demanda industrial se manteve firme, com agentes disputando a matéria-prima em regiões mais distantes. Com isso, a média semanal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 433,00 (R$ 0,7530 por grama de amido), elevação de 2,4% frente ao período anterior. Porém, a média nominal de julho ainda está 4,7% menor que a de junho. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)