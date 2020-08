MANDIOCA/CEPEA: Oferta fica abaixo das expectativas e limita queda no preço

.

Cepea, 31/08/2020 – Os trabalhos no campo foram retomados entre 24 e 28 de agosto em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea, devido ao clima favorável. No entanto, a oferta de mandioca para as indústrias de fécula e de farinha ficou abaixo das expectativas, o que limitou a queda nas cotações. Isso porque há um número bastante reduzido de lavouras de raízes com mais de 1 ciclo e meio para serem colhidas, ao mesmo tempo em que parte dos agricultores voltou a priorizar o plantio, que está em fase final. Vale destacar, ainda, que o rendimento de amido mais baixo também é determinante para a comercialização. De acordo com pesquisas do Cepea, a baixa oferta pode continuar em setembro e meados de outubro, pelo fato de as lavouras podadas ainda não estarem disponíveis. Assim, o rendimento de amido, que sazonalmente tem quedas expressivas a partir da primavera, também será determinante para a tomada de decisão de colheita. Quanto à demanda industrial, mais enfraquecida em outros períodos, deve se intensificar, especialmente no início do último trimestre, devido à maior procura pela fécula, seja para a reposição de estoques ou mesmo para atender aos contratos de entrega de final de ano. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br