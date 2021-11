MANDIOCA/CEPEA: Oferta cresce pontualmente, mas cotação segue em alta

Cepea, 29/11/2021 – Muitos mandiocultores consultados pelo Cepea seguiram afastados do mercado na semana passada, enquanto aqueles com necessidade de “fazer caixa” e/ou liberar áreas arrendadas – e também atentos aos atuais patamares de preços e à melhora no teor de amido – estiveram mais ativos, o que resultou em crescimento da oferta. A demanda pela matéria-prima, por sua vez, esteve firme, especialmente por parte das empresas que ainda visam reforçar os estoques dos derivados. Quanto aos preços, seguem em alta na maior parte das regiões acompanhadas pelo Cepea. A média semanal a prazo da mandioca posta fecularia foi de R$ 683,66/tonelada, elevação de 0,8% frente à anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)