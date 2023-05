MANDIOCA/CEPEA: Menor ritmo de colheita minimiza quedas de preços

Cepea, 22/05/2023 – A diminuição no ritmo da colheita da raiz limitou as baixas nos valores. Segundo colaboradores do Cepea, o menor movimento de entregas está atrelado à combinação de dois fatores: parte dos mandiocultores tem priorizado o plantio ou está postergando a colheita, enquanto as lavouras de mandioca de segundo ciclo estão sendo finalizadas em muitas áreas. Entre 15 e 19 de maio, o preço médio da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 696,31 (R$ 1,2110 por grama de amido), queda semanal de 2,5%. No acumulado do ano, a baixa é de 41%, em termos nominais. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

