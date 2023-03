MANDIOCA/CEPEA: Média semanal chega ao menor patamar desde novembro/22

Cepea, 06/03/2023 – As cotações da raiz de mandioca recuaram por mais uma semana e chegaram ao menor patamar desde novembro do ano passado. Segundo informações do Cepea, a baixa segue atrelada ao maior interesse de produtores na comercialização, apesar das chuvas. O preço médio semanal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 1.144,73 (R$ 1,9908 por grama de amido) na última semana, recuo de 2,3% frente ao anterior. A baixa acumulada nas últimas quatro semanas é de 4,8%. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

