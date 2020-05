MANDIOCA/CEPEA: Diminuição no ritmo de colheita eleva cotações

.

Cepea, 18/05/2020 – Apesar das chuvas pontuais em parte das regiões acompanhadas pelo Cepea, o clima seco prevaleceu, dificultando os trabalhos no campo, em especial a colheita. Outros fatores também foram determinantes para a menor oferta, como a baixa disponibilidade de lavouras de 2º ciclo em parte das regiões e a retração de uma parcela dos mandiocultores, por conta da menor rentabilidade. Ao mesmo tempo, observou-se ligeira retomada da demanda por matéria-prima, com parte da indústria de fécula com maior interesse pela formação de estoques. Do lado das farinheiras, o objetivo é aumentar a produção, por conta do aumento na procura em vários mercados consumidores. Este cenário interrompeu o movimento baixista que vinha ocorrendo desde a primeira quinzena de março, e em parte das regiões, os preços subiram. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br