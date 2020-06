MANDIOCA/CEPEA: Com poucas lavouras disponíveis, plantio é prioridade

.

Cepea, 29/06/2020 – Praticamente sem lavouras de raízes de 1 ciclo e meio, que, na maioria dos casos, estão negociadas entre produtores e indústrias, as atividades de plantio, como separação de manivas, preparo de solo ou semeio, continuaram sendo prioridade na maioria das regiões acompanhadas pelo Cepea – alguns agricultores iniciaram a poda nas lavouras de raízes mais novas. Assim, nesta semana, a oferta de mandioca diminuiu, exceto em algumas regiões em que a raiz de 1º ciclo já foi colhida. Do lado da demanda industrial, entretanto, tem apresentado aumento. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem continuar ao longo desta, podendo acumular mais de 100 mm para o estado do Paraná e mais de 30 mm para Mato Grosso do Sul. Se esse cenário se confirmar, a oferta pode diminuir ainda mais. Além disso, com o avanço da poda, a disponibilidade pode ser menor neste terceiro trimestre. Ao mesmo tempo, a comercialização das lavouras “mais novas” dependerá também dos patamares de preços a serem praticados. No entanto, uma recuperação mais expressiva das cotações será reflexo da demanda pelos derivados, especialmente da fécula. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br