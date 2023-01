MANDIOCA/CEPEA: Com oferta restrita, preços estão firmes

Cepea, 16/01/2023 – A oferta de mandioca continua baixa, por conta da seguinte combinação de fatores: menor disponibilidade de lavouras, produtores afastados da comercialização e chuvas na maior parte das regiões produtoras. Parte das empresas tem retomado a moagem, mas teve dificuldades em se abastecer, cenário que manteve os preços firmes, de acordo com dados do Cepea. Entre 9 e 13 de janeiro, o preço médio nominal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 1.186,46 (R$ 2,0634 por grama de amido), com ligeiro aumento de 0,2% na comparação com o período anterior.

Fonte: CEPEA