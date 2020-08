MANDIOCA/CEPEA: Chuvas interrompem trabalhos no campo; preço tem leve queda

.

Cepea, 24/08/2020 – Em agosto, o descompasso entre a oferta de ovos e a procura final pelo produto tem ditado o ritmo das negociações, diminuindo a liquidez das vendas e pressionando os valores. Colaboradores do Cepea apontam que, além dessas desvalorizações, muitos lotes têm sido negociados com descontos, uma vez que produtores tentam enxugar a oferta e não elevar estoques. Para as próximas semanas, avicultores pretendem intensificar o ritmo de descartes das poedeiras mais velhas, com o objetivo de controlar a oferta. Esses agentes também esperam que as temperaturas mais baixas nas principais regiões produtoras reduzam a produção das galinhas, ajudando a limitar a disponibilidade de ovos no mercado. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br