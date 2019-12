MANDIOCA/CEPEA: Chuvas atrapalham colheita e oferta fica ainda mais restrita

Cepea, 23/12/2019 – As chuvas frequentes e em volumes expressivos da semana anterior atrapalharam os poucos mandiocultores consultados pelo Cepea com interesse pela comercialização, visto que não puderam avançar com a colheita. Praticamente não houve moagem na indústria de fécula, com parte significativa das firmas encerrando as atividades na sexta, 20. Quanto às cotações, entre 16 e 20 de dezembro, até foram pressionadas no correr da semana, devido à demanda enfraquecida, porém, no geral, estiveram firmes. Apesar desse cenário, o ganho real dos mandiocultores consultados pelo Cepea pouco se alterou, tendo em vista que o rendimento de amido tem sido baixo. Além disso, a produtividade agrícola também tem ficado aquém das médias históricas. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br