MANDIOCA/CEPEA: Baixa oferta afeta operações nas indústrias; preço renova recorde

Cepea, 17/10/2022 – Com a menor disponibilidade de lavouras de mandioca, devido às chuvas, que afetaram as atividades no campo, a oferta continua baixa para as indústrias de fécula e de farinha. Segundo pesquisadores do Cepea, este cenário vem afetando a dinâmica de compra da raiz de fecularias e farinheiras, mesmo com os novos fluxos de aquisição entre diferentes estados. Muitas empresas continuaram limitando os dias de moagem, e algumas até interromperam as atividades. Quanto aos preços, continuaram subindo em todas as regiões acompanhadas pelo Cepea, alcançando novos patamares nominais recordes. Entre 10 e 14 de outubro, o valor médio nominal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia foi de R$ 1.027,65/t (R$ 1,7872 por grama de amido na balança hidrostática de 5 kg), aumento de 3% frente à média anterior. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)

