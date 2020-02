MANDIOCA/CEPEA: À espera de aumento nos preços, parte dos produtores se retrai

Cepea, 03/02/2020 – Com os preços dos principais insumos utilizados na avicultura de postura, milho e farelo de soja, em alta, o poder de compra de avicultores consultados pelo Cepea caiu para o menor patamar desde janeiro de 2019. Apesar das recentes valorizações, as cotações dos ovos neste início de ano ainda estão abaixo das registradas em dezembro/19. No mercado de milho, pesquisas do Cepea apontam que o preço da saca segue firme, mesmo com o ritmo mais lento das negociações. Quanto ao farelo de soja, ainda segundo a Equipe Grãos/Cepea, o valor da tonelada em Campinas segue estável frente ao de dezembro. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br