Mandado de prisão falso é expedido de Moraes contra ele mesmo no CNJ

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes , expediu a si mesmo um mandado de prisão, na noite desta quarta-feira, 4. O caso aconteceu após o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter sido invadido por um ataque hacker.

Em um trecho do documento, “Moraes” diz que determina “por fim, a extração integral de cópias e sua imediata remessa para o Inquérito n. 4.874/DF e de todos os inquéritos de censura e perseguição política, em curso no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o CNJ, a fim de que me punam exemplarmente. Diante de todo o exposto, expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L.”

O texto foi retirado do sistema do CNJ após a publicação da matéria no site “Metrópoles”, que afirmou que a Polícia Federal (PF) já investiga o caso. Ao DIA, a PF disse que “não se manifesta ou confirma a existência referentes a eventuais investigações em andamento”. O CNJ informou que “identificou inconsistência fora do padrão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, introduzida por usuário regularmente cadastrado no sistema”.

De acordo com o Conselho, o ocorrido já está sendo investigado pelas autoridades responsáveis. “Cautelarmente, e como medida de segurança, haverá restrição de acessos à plataforma, embora esteja preservada a integridade das demais informações que foram, regularmente, produzidas dentro do sistema”, afirmou a nota. Procurado, o STF disse que respostas são dadas apenas pelo CNJ.

Fonte: IG Política