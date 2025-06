Manchester City goleia Juventus e avança com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo de Clubes

O Manchester City demonstrou sua força e dominância ao golear a Juventus por 5 a 2 nesta quinta-feira (26), em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. O confronto, realizado no Camping World Stadium, em Orlando, garantiu aos ingleses a liderança isolada do Grupo G, com um desempenho impecável de 100% de aproveitamento.

Os gols do time comandado por Pep Guardiola foram marcados por Doku, Kalulu (contra), Haaland, Foden e Savinho, em uma exibição ofensiva avassaladora. Pela Velha Senhora, Koopmeiners e Vlahovic balançaram as redes.

Com este resultado, o Manchester City encerra a fase de grupos com nove pontos, sendo o único clube da competição a registrar vitória em todos os seus jogos. A Juventus, apesar da derrota, também assegurou sua classificação para as oitavas de final, terminando na segunda colocação do grupo, com seis unidades.

Detalhes do Festival de Gols

O espetáculo em campo começou cedo. Aos 9 minutos do primeiro tempo, o Manchester City abriu o placar com Doku, após uma jogada bem construída. Rodri acionou Ait Nouri, que serviu Doku em profundidade. O belga driblou Kalulu e finalizou no canto esquerdo de Di Gregorio.

A resposta da Juventus não demorou. Aos 11 minutos, uma falha do goleiro brasileiro Ederson, que errou um passe, deixou a bola nos pés de Koopmeiners. O jogador italiano invadiu a área e chutou firme, rasteiro, para empatar.

Ainda na primeira etapa, aos 26 minutos, o City retomou a liderança. Savinho encontrou Matheus Nunes na grande área, que cruzou rasteiro. O zagueiro Kalulu, na tentativa de afastar, acabou marcando um gol contra, recolocando os ingleses na frente.

No segundo tempo, a goleada tomou forma. Aos 7 minutos, Haaland, que havia acabado de entrar, ampliou para o City. Em uma rápida transição, Matheus Nunes recebeu dentro da área e cruzou rasteiro para o norueguês, que, apesar de um leve desencontro, conseguiu empurrar a bola para o gol.

Aos 23 minutos, a parceria Haaland-Foden funcionou novamente. Haaland avançou e tocou para Foden dentro da área. O camisa 47 serviu Savinho, que devolveu a bola para o inglês, que, com o gol aberto, apenas completou para o fundo das redes.

O quinto gol do City foi um golaço. Aos 30 minutos, a bola sobrou para Savinho fora da área. O brasileiro, de primeira e com a perna direita, finalizou com categoria no ângulo esquerdo de Di Gregorio, com a bola ainda beijando o travessão antes de entrar.

A Juventus ainda conseguiu diminuir aos 39 minutos, com Vlahovic. Yildiz deu a assistência para o atacante, que invadiu a área e finalizou no canto inferior direito, sem chances para Ederson.

Próximos Confrontos

Com a classificação garantida, o Manchester City agora se prepara para as oitavas de final. O adversário será o vice-líder do Grupo H, vaga disputada por Real Madrid, Red Bull Salzburg e Al-Hilal. O duelo decisivo acontecerá na próxima segunda-feira, 30 de junho, às 22h (horário de Brasília), novamente no Camping World Stadium, em Orlando.

Já a Juventus enfrentará o líder do Grupo H. A partida está marcada para a próxima terça-feira, 1º de julho, às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

