Reprodução: Alto Astral Manchas nas roupas? Saiba como eliminá-las com pouco esforço

Quem nunca se distraiu e derrubou na roupa um pouco de tinta, esmalte ou até mesmo ketchup? Apesar de ser comum no dia a dia, é difícil saber exatamente o que fazer nessas horas. A prática mais comum é correr para o tanque e lavar o tecido com algum tipo de sabão — mas nem sempre isso resolve, não é mesmo? Por isso preparamos algumas dicas infalíveis para eliminar manchas nas roupas em pouquíssimos minutos, a depender da substância responsável pela sujeira. Confira!

Dicas práticas para eliminar as manchas nas roupas hoje mesmo

Foto: Shutterstock

Chiclete

O primeiro passo para remover o chiclete do tecido é estender a parte manchada virada para baixo em um papelão. Feito isso, você deve aquecer o ferro de passar roupas e deslizá-lo sob a peça até que o chiclete fique grudado no papelão.

Outra boa opção é colocar a roupa em um recipiente com um pouco de vinagre branco aquecido. Depois é só esfregar a peça com a ajuda de uma escova de dentes e esperar o resultado aparecer.

Ketchup

Assim que notar a mancha na roupa , retire o excesso de ketchup cuidadosamente para não espalhar o molho ainda mais pela peça. Em seguida, a dica é aplicar detergente e água fria na parte de trás da sujeira. Nessa hora, o removedor de manchas também pode ajudar. Esfregue um pouco e a roupa estará limpinha.

Manchas em roupas brancas

Um truque perfeito para a remoção de manchas em roupas brancas é apostar na misturinha de 1 colher (sopa) de bicarbonato de sódio com 1 colher (sopa) de água. Basta aplicar na região da mancha, esfregar um pouco, esperar cerca de 5 minutos e depois lavar com água corrente.

Caso a “crosta de sujeira” já seja antiga, então a melhor opção é apostar na combinação entre 2 colheres de solvente de tinta, 2 colheres de removedor e 1 colher de lustra móveis. Seguindo o mesmo passo a passo da dica anterior, você deve esfregar a mistura levemente sob a mancha e deixá-la agir durante 10 minutos. Passado esse tempo, enxágue o tecido.

Suor

Para remover manchas de suor das roupas, o mais indicado é aplicar uma mistura de lustra móveis com detergente. Esfregue um pouco e aguarde alguns minutos antes de enxaguar a peça.

Esmalte

A solução mais fácil para eliminar a mancha de esmalte dos tecidos é aplicar acetona imediatamente com a ajuda de algodão. Caso esta opção não resolva o problema, uma outra dica é aplicar spray inseticida no local, esfregá-lo com o auxílio de uma escova de dentes antiga e enxaguar a roupa com água morna.

Por fim, você também pode aplicar um pouco de talco em pó sob a mancha e esperar por algumas horas. Após esse processo, o indicado é lavar a roupa com água morna. Prontinho!

Cola branca

Um problema muito comum de ser enfrentado pelas mães de crianças pequenas ou adeptas ao artesanato pode ser resolvido com a aplicação de algumas gotas de vinagre branco. Utilize um pouco de algodão para absorver os resíduos do tecido e depois é só enxaguar. As manchas da roupa terão saído com um passe de mágica!

Tinta acrílica

Para os casos de tinta acrílica no tecido, o primeiro passo é retirar todo o excesso da substância com a ajuda de uma faca. Feito isso, é importante usar toalha de papel para retirar os resíduos que ainda restam. Por fim, é hora de colocar um pouco de álcool isopropílico no local, esfregar com as unhas e enxaguar a roupa em uma máquina de lavar.

Caneta

Para as manchas de caneta, a solução é bem simples: um pouquinho de algodão molhado com qualquer tipo de álcool que você tiver em casa. Agora, se você manchou a roupa com caneta hidrocor, mais conhecida como canetinha, o ideal é que coloque um pouco de leite quente sob a região e espere 5 minutos. Depois é só esfregar e lavar o tecido com água corrente. Roupas livres de manchas e limpinhas sem muito esforço!

Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia