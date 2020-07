Mancha em árvore intriga cidade por semelhança com imagem de Jesus

Na cidade de Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul, o desenho que apareceu no tronco de uma árvore acabou chamando a atenção de todos e logo se tornou um dos principais assuntos no município, todo mundo está comentando sobre o ocorrido.

Após a poda de uma árvore da espécie salgueiro, os operários notaram que havia a ‘imagem de Jesus Cristo’ no tronco da planta. Algumas fotos foram compartilhadas nas redes sociais e logo viralizaram, só que a paróquia da cidade até o momento não quis comentar o assunto.

A suposta imagem de Jesus no tronco da árvore foi descoberta nesta última quinta-feira, dia 9, por Odimar Souza, que é diretor de obras da cidade no Mato Grosso do Sul. Ele estava comandando a poda de várias plantas para a pavimentação da avenida Monte Castelo, que fica o bairro do mesmo nome, quando foi surpreendido.

Souza contou ao portal G1 que a poda do salgueiro estava sendo feita pelos operários, quanto alguns perceberam algo diferente quando cortaram o tronco de uma das árvores. A imagem chamou a atenção de todos e a princípio eles disseram que parecia com uma borboleta, mas logo em seguida a corrente da motossera quebrou.

Os operários acharam estranho a corrente quebrar porque era nova, então foram trocar e voltaram para terminar o serviço. Na volta, entre os pedaços do tronco que restaram, um trazia a imagem que intrigou a todos no local.

“Após a troca da corrente, cortamos esse mesmo tronco em dois pedaços e foi aí que apareceu essa perfeição“, explicou o diretor de obras impressionado com o que estava vendo. O tronco da árvore com a imagem de Jesus foi levado para sua casa e as fotos têm feito sucesso nas redes sociais.

