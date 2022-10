Manato apresenta propostas para a região Norte e recebe diversos apoios em São Mateus

O candidato ao governo do Espírito Santo Carlos Manato (PL) fechou a sexta-feira (14) com encontro de lideranças em São Mateus. Durante o dia, Manato visitou as cidades de Rio Bananal, Sooretama, Jaguaré, Barra de São Francisco e Pedro Canário. Neste sábado (15) percorrerá Nova Venécia e São Gabriel da Palha.

Em São Mateus, o vice-prefeito Ailton Caffeu participou do encontro de lideranças e declarou apoio a Manato.

“Apoio o senhor para colocar fim a corrupção que está presente na nossa cidade de São Mateus. Em 2018, não minto, apoiei Casagrande. Ele veio aqui e deu um monte de ordem de serviço para obras, mas só ficou no papel. Eu acredito no seu projeto de governo e tenho certeza que será eleito no dia 30. Tenho trabalhado firme nesse propósito aqui em São Mateus”, disse Caffeu.

Márcia Macedo, primeira suplente do senador eleito Magno Malta, apresentou seus motivos para apoiar Manato.

“Manato tem muitos projetos para essa região e um deles é melhorar a qualidade da água de São Mateus. Tenho certeza que ao lado de Magno Malta muitos recursos virão para essa linda região”, afirmou Márcia.

Manato falou de seus projetos, das dificuldades de campanha no primeiro turno e comentou os ataques feitos por seu adversário com fake news.

“Como não tem nada pra falar de mim como gestor público, fica criando fake news atacando minha pessoa e a minha família. Ele não aprendeu, perdeu a eleição em 2014 quando atacou a família de Paulo Hartung. Agora comete o mesmo erro. Ontem fui até a Polícia Federal e pedi que me investigassem, que mostrem se tenho alguma ligação com crime organizado.

Hoje a tarde fui informado por um jornalista que não encontraram nada. Já do lado deles não é a mesma coisa, a corrupção está presente no governo dele e até apelido tem nos casos de corrupção envolvendo a Odebrecht, o apelido dele é Centroavante. Minha vida é limpa, diferente da dele. Vou seguir caminhando mostrando minhas propostas para melhorar a vida dos capixabas”, pontuou Manato.