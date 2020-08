Mameri cobra informação sobre volta de cirurgias

.

O vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB), reiterou o pedido para que o colegiado seja informado oficialmente pela Secretaria de Estado de Saúde sobre a retomada das consultas e cirurgias eletivas na rede pública. O assunto foi abordado na reunião da comissão realizada na manhã desta terça-feira (11).

Mameri afirmou que, diante da expectativa de manutenção da tendência de redução dos casos de Covid 19 no estado, o que se tem visto “a conta gotas” são informações na mídia capixaba sobre o retorno gradual dos atendimentos eletivos.”Mas até o momento esta Comissão (de Saúde) não tem nenhuma informação oficial sobre isso, apesar de já termos solicitado que isso seja feito”, cobrou.

O presidente do colegiado, Doutor Hércules (MDB) informou que, no próximo dia 19, está prevista reunião com o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, para que ele possa informar com mais detalhes o que está sendo planejado para o retorno gradual dos atendimentos e procedimentos eletivos.

Cooperativa de saúde

Na reunião desta terça, o colegiado recebeu o presidente da cooperativa que administra a rede Unimed Vitória, médico Fernando Ronchi. Ele falou sobre os procedimentos adotados e atendimentos realizados durante a pandemia.

“Uma das primeiras providências foi criar um cadastro de reserva com 900 profissionais de saúde, entre médicos e enfermeiros, para reforçar nossas equipes. Boa parte deles foi convocada”, relatou. Segundo Ronchi, a rede investiu em capacitação dos recursos humanos, com a realização de treinamentos para 2007 profissionais, com mais de 6 mil horas em capacitação de médicos e colaboradores”.

Sobre o atendimento, o médico informou que, durante a pandemia, a Unimed Vitória já realizou mais de 1.800 internações por Covid-19 e mais de 1.600 pacientes teriam sido curados da doença.

Ronchi falou ainda sobre iniciativas relacionadas a teleconsultas na área de clínica médica e pediatria, ampliação do serviço 0800 e criação de chat para comunicação entre os cooperados. Desde 17 de março, a rede conta com uma central de atendimento exclusiva para casos suspeitos de Covid 19 e até 21 de julho registrou mais de 15 mil ligações com monitoramento.

Além da capital, outros 19 municípios são atendidos pela Unimed Vitória, alcançando 320 mil usuários, com faturamento anual de R$ 1,3 bilhão. O sistema reúne 2.500 médicos cooperados, 2.600 empregados e, além de suas unidades próprias, 344 prestadores de serviços por meio de parcerias com hospitais, clínicas e centros diagnósticos conveniados à rede.