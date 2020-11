MAMÃO/CEPEA: Oferta restrita eleva preços do havaí no ES e na BA

Cepea, 10/11/2020 – As cotações domésticas do trigo seguem apresentando altas consecutivas no Brasil, de acordo com dados do Cepea. Esses aumentos estão atrelados à retração de vendedores, que estão à espera de novos avanços, e aos preços recordes do milho, uma vez que são substitutos em ração animal. Nesse cenário, agentes da indústria moageira relatam dificuldades no repasse dos elevados custos do trigo aos derivados. Com isso, o fechamento de novos negócios tem sido pontual. CAMPO – A colheita do trigo está na reta final nos principais estados produtores. No Rio Grande do Sul, a Emater indicou que, até 5 de novembro, a colheita atingiu 78% da área, contra 65% no mesmo período de 2019. Fonte: Cepea – www.cepea.esalq.usp.br