MAMÃO/CEPEA: Formosa se valoriza em quase todas as regiões

Cepea, 07/07/2020 – Os preços do mamão formosa subiram na maioria das regiões produtoras na semana passada, com exceção do Rio Grande do Norte/Ceará, de acordo com dados do Hortifruti/Cepea. Este cenário ocorreu devido à leve melhora na comercialização neste início de mês, principalmente para essa variedade, que está com preços mais competitivos frente aos do havaí. Assim, o formosa foi comercializado na média de R$ 0,33/kg no Norte do Espírito Santo, elevação de 31% em relação à semana anterior. No Oeste da Bahia, os preços subiram 15%, com média de R$ 0,44/kg. Apesar da alta, vale destacar que os baixos patamares das cotações da variedade estão relacionados ao maior volume disponível, mesmo que o clima mais frio tenha atrasado a maturação da fruta e controlado a oferta em algumas localidades. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br