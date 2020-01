Malvino Salvador fala sobre desligamento da Globo

Na última sexta-feira (24), muita gente ficou surpresa com a saída de Malvino Salvador da Globo , anunciado em primeira mão por esta coluna. E o ator falou com esta colunista sobre sua nova fase: “Acredito que as pessoas receberam essa notícia com mais impacto do que eu. Essa mudança faz parte do nosso mercado atual. Tenho um parceria de mais de 15 anos com a [emissora] e ela pode continuar. O que muda é que agora não há exclusividade. O que pode ser muito bom, inclusive”, afirmou ele.

O ator era contratado da Globo há 15 anos. Seu trabalho mais recente foi em “A Dona do Pedaço”, vivendo o personagem Agno. Há quem diga que o contrato de Malvino Salvador girava em torno de R$ 100 mil mensais.