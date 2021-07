Malvino Salvador desabafa sobre estado de saúde do filho: “É angustiante”

Reprodução/Instagram Malvino Salvador e o filho Rayan, que está internado

Malvino Salvador escreveu um desabafo sobre o estado de saúde do filho Rayan, de seis meses, que está internado com bronquiolite . O ator escreveu um texto no Instagram lamentando que independente de todos os cuidados que os pais possam ter, os filhos podem acabar adoecendo eventualmente.

“Quem é pai e mãe entende a angústia de ver um filho adoecer. Nós, aqui em casa, sempre estamos atentos com a saúde dos nossos filhos”, escreveu o ator. Malvino disse que ele e a esposa Kyra Gracie cuidam da alimentação das crianças, trabalham o emocional, incentivam o esporte e estão em contatos com profissionais para orientá-los com a criação dos pequenos, mas nem assim eles são capazes de evitar alguns problemas.

“Mesmo assim, inevitavelmente Há momentos que fogem ao nosso controle, como foi no caso do nosso campeão Rayan. Essa doença é séria e os pais têm que estar muito atentos, principalmente nesta estação do ano, onde ela aparece com frequência. É angustiante. Ele precisou ser internado na segunda, mas graças à Deus, desde ontem, vem melhorando gradativamente. Em breve estará em casa”, escreveu o artista.

Por fim, Malvino Salvador agradeceu o apoio que está recebendo da família e de amigos e também todos os fãs que tem mandado mensagens de apoio para ele e para a esposa. Além de Rayan, o ator também é pai de Sofia, Ayra e Kyara, as duas últimas frutos do relacionamento com a lutadora Kyra Gracie.