Malvino Salvador confirma ter recebido convites para trabalhar fora da Globo

Apesar de não ter mais contrato fixo com a Globo , Malvino Salvador já está escalado como pai da protagonista da próxima ” Malhação “. Mas, o ator não nega que tem estuda propostas para estrear em séries. “Fiz poucas participações neste formato e acho que chegou a hora de fazer um projeto maior. Tenho um convite, mas ainda não posso falar. Uma coisa é certa vai ter que ser um produto bom porque eu sempre pautei a minha carreira com trabalhos que me trouxessem vantagens artísticas.”

Leia também: Malvino Salvador fala sobre desligamento da Globo

arrow-options Reprodução Malvino Salvador





Leia também: Ciumenta, mulher de Malvino Salvador sobre beijos dele em novelas: “Me faz mal”

No final de janeiro, a Globo anunciou publicamente o fim do contrato com Malvino Salvador . Na época do anúncio, o ator garantiu que não foi pego de surpresa pela decisão da emissora “A pessoas receberam a notícia com mais impacto do que eu. Essa mudança faz parte do mercado atual. Tenho uma parceria de mais de 15 anos com a Globo e ela pode continuar. O que muda é que agora não há exclusividade. O que pode ser muito bom, inclusive”, revelou.