Make com glitter: passo a passo de 7 ideias para arrasar no carnaval

arrow-options Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta as previsões de acordo com o signo e ascendente

ÁRIES

Sábado bom para socializar. A Lua segue no final da fase minguante em Aquário, enquanto Sol, Marte e Urano seguem em harmonia: estar entre amigos e pessoas queridas se torna ainda mais agradável. Porém, lembre-se de evitar a pressa e a imprudência. Amanhã virá a Lua nova. É importante moderar os impulsos, relaxar, deixar a vida fluir e diminuir a ansiedade. O Sol segue em Peixes: atividades com imagens, fotos, pinturas, música ou poesia podem ser realizadas com mais inspiração.

TOURO

Bom período para finalizações gerais. Hoje é o último dia da Lua minguante que segue fora de curso em Aquário. Novos projetos estão em plena gestação. O Sol segue em Peixes: sonho, romance, música e fantasia ganham destaque. Porém, é importante observar a carência e cultivar moderação. Vênus se desentende com Júpiter, cuidado com excessos e exageros para evitar prejuízos. Procure agir com autonomia e prudência, sem grandes loucuras ou expectativas em relação aos outros.

GÊMEOS

Bom período para movimentar energias, promover limpezas e libertações. Porém, é bom reservar tempo para restaurar as forças. No último dia da Lua minguante evite acumular muitos compromissos e procure descansar mais. Você pode soltar as rédeas da fantasia e da imaginação, sonhar, meditar, expandir a mente para conectar-se com as dimensões superiores. É importante controlar os excessos e os desperdícios também. Fique atento aos sonhos e insights, inspirações e ideias podem surgir.

CÂNCER

Hoje tem um bom dia para estar com amigos e pessoas queridas. Atividades em grupo ficam favorecidas pela Lua em Aquário . O Sol segue no sonhador Peixes, favorecendo sentimentos elevados e atividades inspiradas. É tempo de deixar a vida fluir sem grandes decisões ou expectativas, descansar mais para restaurar as energias e se preparar para um novo ponto de partida. Amanhã virá a Lua Nova, que marca um novo ciclo. Reserve tempo para meditar, gestar novas metas e novos projetos.

LEÃO

Período criativo! É bom fugir da rotina, fazer algo diferente e socializar. Mas no último dia de Lua minguante procure reservar tempo para descansar também. O Sol segue em Peixes: vale demonstrar seu amor por alguém, buscar leituras, informações e atividades que tragam inspiração. Em momentos de meditação você pode visualizar novos projetos se realizando. A generosidade e a solidariedade também estão favorecidas. Com compreensão e receptividade fica mais fácil dissipar desentendimentos.

VIRGEM

Bom período para cultivar bem estar, relaxar, estar bem consigo mesmo. Ao mesmo tempo, você pode expressar-se com sensibilidade, fazer declarações de amor, cultivar abraços e trocas de carinho. As artes, o sonho e a fantasia ganham destaque. Com Sol e Mercúrio retrógrado em Peixes, conte com mais romantismo, sensibilidade, poesia e inspiração. Além disso, a Lua segue na fase minguante e balsâmica: entre seus compromissos, procure reservar momentos para introspecção e silêncio.

LIBRA

A Lua minguante segue fora de curso, é bom relaxar e deixar a vida fluir sem ansiedade. Procure fazer tudo sem pressa, prefira lugares e pessoas que inspirem paz e harmonia. Este é um excelente período para soltar a imaginação, cultivar romantismo, dar vazão ao espírito solidário, entrar em sintonia com as pessoas queridas e com o Universo. Vênus e Júpiter seguem em desarmonia, pedindo atenção para excessos e desperdícios. Não é boa hora para loucuras e exageros, prefira a moderação.

ESCORPIÃO

A cada dia cresce sua clareza para traçar metas, fazer as escolhas certas e organizar a vida da forma como preferir. Em tempos de Lua minguante, repense e reformule seus propósitos, estabeleça as metas do próximo ciclo. Continue a organizar-se e a finalizar pendências para um novo e importante ciclo que terá início amanhã. Marte segue em harmonia, favorecendo atividades criativas com mais liberdade. Porém, evite a velocidade e as atividades arriscadas também. Excessos podem trazer prejuízos e imprevistos.

SAGITÁRIO

Agora é hora de respeitar seus limites, tirar o pé do acelerador e descansar mais. Você pode se divertir. Mas Júpiter se desentende com Vênus e avisa: não é hora para excessos, exageros e loucuras. Cuidado também com a ansiedade e a inquietação. A Lua segue minguante e balsâmica, indicando uma fase propícia para o recolhimento. Revisões, reflexões e importantes finalizações estão em pauta. Tudo o que possa trazer inspiração ganha destaque. A partir de amanhã, com a Lua nova, poderá plantar novas sementes.

CAPRICÓRNIO

É hora de revisar, resumir e avaliar resultados. Com o último dia da Lua minguante, resíduos e expectativas devem ser zerados. Assuntos pendentes, concluídos. Mas sem pressa, afobação ou correria. Você pode interagir com as pessoas, mas não se esqueça de reservar tempo para de cuidar de si, relaxar e recarregar as baterias. Procure administrar seu tempo e descansar mais. Um novo ciclo lunar terá início amanhã: prepare-se para um novo ponto de partida. Já sabe quais serão as novas metas?

AQUÁRIO

Sol, Marte e Urano seguem em harmonia, favorecendo o movimento, a criatividade e a independência. Porém, é bom relaxar também. A Lua segue minguante e fora de curso em seu signo, não é aconselhável nenhuma resistência agora. A fase é de aceitação, adaptação, introspecção e análise. É tempo de concluir assuntos, descansar e renovar energias. Procure buscar influências positivas, cultivar pensamentos e sentimentos elevados. Basta confiar e deixar a vida fluir, que tudo se integra harmoniosamente. Mantenha-se receptivo.

PEIXES

Você está mais expressivo e sensível. Cresce a vontade de se divertir e socializar, mas fique atento para excessos e exageros. Evite locais, notícias e ambientes tóxicos. Pelo contrário, procure elevar seus sentimentos e sua energia. Examine como se sente em relação às vitórias ou insucessos da última lunação. É tempo de conciliar as coisas e terminá-las para começar um novo ciclo sem pendências. Sol, Mercúrio e Netuno seguem em seu signo: alimente sua alma com arte e toda a beleza do mundo.