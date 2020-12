Reprodução: Alto Astral Make a seu favor: descubra como valorizar seus traos com maquiagem

Uma maquiagem bem feita é aquela que valoriza os seus próprios traços e realça ainda mais a sua beleza natural. Porém, para obter esse resultado, não adianta seguir regras genéricas e preestabelecidas. Pelo contrário… Cada mulher deve perceber o que funciona melhor para si e, assim, usar a make a seu favor . Pensando nisso, a influenciadora Juliana Motta separou alguns conselhos para evitar os erros de beleza e arrasar. Confira!

10 dicas simples para usar a make a seu favor

Prepare a pele antes de começar

Para manter a pele saudável antes e depois da maquiagem , a preparação para receber os produtos é importantíssima, pois previne o entupimento de poros e ajuda a diminuir as linhas de expressão. O “pré-make” é constituído por três etapas: limpeza, esfoliação (apenas 2 vezes por semana) ou tonificação e hidratação. Vale lembrar que é importante saber qual é o seu tipo de pele e procurar cosméticos específicos para as suas necessidades, de acordo com a recomendação de um dermatologista.

Não dispense o primer

Assim como as etapas citadas acima, o primer também é útil para preparar a pele, deixando-a mais uniforme para o recebimento da base ou BB cream . Sua principal função é evitar o aspecto ressecado e craquelado, por isso, não deve ser deixado de lado se você quer usar a make a seu favor.

Acerte no tom da base

Para não errar a tonalidade da base, a dica é testar sempre no seu rosto antes de comprar. A melhor região para fazer isso é perto da mandíbula, pois ali o tom do rosto irá mesclar com o do pescoço. Outro fator bem importante nessa hora é considerar o seu subtom de pele, ou seja, a “temperatura”, se tem o fundo mais quente ou mais frio. Isso irá determinar se você deve procurar bases rosadas ou amareladas.

Evite o desperdício de produto

Uma boa maneira de passar a base é começando pelo centro do rosto e dando batidinhas, esfumando para as extremidades. Essa é mais uma forma de usar a make a seu favor, obtendo um resultado mais natural e livre de marcas de aplicação.

Olheiras, nunca mais

Usar um corretivo muito claro apenas na região das olheiras pode causar o efeito inverso ao desejado. Além de escolher um tom mais próximo da sua base, ele deve ser aplicado no canto interno dos olhos até a aba do nariz, “puxando” de maneira a criar um triangulo invertido. Dessa forma, além de corrigir olheiras, irá alongar e iluminar o rosto. Para não derreter, aplique um pó solto e levinho, selando e garantindo a durabilidade da maquiagem.

Atenção ao preenchimento da sobrancelha

Preencher as sobrancelhas é fundamental para disfarçar possíveis falhas existentes entre os pelos. A melhor forma de fazer isso é respeitando o desenho natural e a cor. O primeiro passo é providenciar um pincel fino ou até mesmo afinar algum que você já tenha em casa. Em seguida, aplique o produto de sua escolha, partindo da raiz e seguindo a direção do crescimento dos pelos.

Sobrancelhas bem feitas

Para um resultado ainda mais profissional, você pode usar a make a seu favor apostando em um bom corretivo, para cobrir os pelinhos da sobrancelha que ainda estão nascendo em volta e realçar o desenho. Nesse caso, o produto escolhido deverá ser de um tom próximo ao da sua pele e aplicado apenas na parte de baixo da sobrancelha, esfumando bem.

Sem exageros no contorno e blush

Ao contrário do que muitas pensam, o contorno não foi feito para afinar o rosto, mas para evidenciar e definir nossos traços originais que a base ou BB cream cobriram. Para usar a make a seu favor, o contorno deve ser aplicado na direção da orelha para o canto do lábio. Tome cuidado com tons muito quentes e priorize os subtons mais frios.

Enquanto isso, o blush deve ser aplicado nas maçãs do rosto, esfumando na direção do contorno. Uma dica para não pesar na mão é sempre segurar o pincel bem na ponta, assim a aplicação ficará mais leve. Quanto ao tom, escolha um que valorize a sua beleza e pele. Não precisa, necessariamente, ser aquele pink .

Para quem gosta de um brilho extra, vale aplicar o iluminador acima das maçãs do rosto, bem no ossinho, abaixo da sobrancelha e em outros lugares que você queira evidenciar, dependendo dos seus próprios traços!

Cuidado com o olho preto

Todo mundo já teve uma fase de usar o olho bem preto, né? Hoje, ao ver fotos antigas, sabemos que esse tipo de make não agia a nosso favor e não nos valorizava. Para garantir um olhar marcante, a dica é esfumar o côncavo com uma cor de base (pode ser um marrom, por exemplo), e ir esfumando em movimentos circulares.

O preto pode ser utilizado, mas se lembre sempre de esfumar bem, para não deixar nenhuma marcação. Pigmentos e sombras cintilantes também ficam ótimos na pálpebra móvel. No delineado , procure fazer um traço mais fino, valorizando o olhar. Se você gosta de cílios postiços, não se esqueça de medir antes de aplicar. Sem cortar, eles podem ficar caídos e causar o efeito contrário ao desejado.

Valorize os seus lábios

Se você quer dar a impressão de ter uma boca maior, como se tivesse feito preenchimento labial, não passe o batom para fora dos seus lábios. Será perceptível que a sua boca não é assim. Para criar o efeito “plump” , aplique um contorno em creme e esfume com batidinhas, dando a impressão de que seus lábios são maiores. Depois disso, pode aplicar a cor de batom que você preferir.

E aí, você já conhecia alguma dessas dicas para usar a make a seu favor ? Aproveite para testá-las da próxima vez em que for se maquiar e obtenha resultados muito mais bonitos e profissionais, valorizando a sua beleza natural!

Colaboração: Juliana Motta , influenciadora e dona do método de automaquiagem “Agora sou Linda” | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha