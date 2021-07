Maju Mazalli confirma fim de relacionamento com Lipe Ribeiro

Reprodução Maju Mazalli confirma fim de relacionamento com Lipe





A influencer Maju Mazalli revelou na noite desta terça-feira (20) que encerrou o polêmico relacionamento com o ex-A Fazenda Lipe Ribeiro.

Maju, que participou do “De Férias com o Ex Celebs 2”, começou a se envolver com Lipe após as gravações do reality da MTV Brasil. Porém, em entrevista ao YouTuber Lucas Selfie, Mazalli avisou que a relação chegou ao fim.

“Não está (rolando), na verdade, não tá mais. A gente nunca namorou, nunca teve um rótulo, não rolou isso. A gente estava se conhecendo, vivendo uma parada. Talvez ele não saiba o que ele quer ainda, acho que ele não tem uma parada do que ele quer”, desabafou Maju.

O relacionamento de Maju Mazalli e Lipe Ribeiro gerou polêmica no mundo das celebridades após Yá Burihan, ex-noiva de Lipe, sugerir que Mazalli “furou seu olho”. Maju rebateu Yá, disse que elas nunca foram amigas, mas que tentou contato com Yá. “Penso muito na parada da empatia. Me coloquei no lugar dela, como se fosse o meu ex. Achei que a situação foi chata, mas a gente não consegue mandar em sentimento. Aconteceu (…) Eu tentei falar com ela e não tive resposta. Vi que ela leu, minha parte eu fiz e é isso.

Maju Mazalli e Yá Burihan estão cotadas para o elenco de “A Fazenda 13”. Lipe Ribeiro participou do reality da Record TV em 2020, quando chegou até a final da competição. Lipe pediu Yá em noivado dentro do reality, mas terminou a relação após descobrir que Yá o traiu .

