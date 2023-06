Reprodução/Instagram Maju Coutinho aparece de cabelo liso e é comparada com Glória Maria

O novo visual Maju Coutinho surpreendeu a todos nesta quinta-feira (8). A jornalista revelou, em seu perfil do Instagram, o penteado especial que fez para a gravação do “Fantástico”. Nas imagens, a apresentadora aparece com os cabelos lisos e escovados, mas o que mais chamou a atenção dos internautas foi a semelhança com a saudosa Glória Maria .

Entre no canal do iG Delas no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre beleza, moda, comportamento, sexo e muito mais!

Na publicação, Maju posou ao lado de Elba Ramalho na gravação do quadro “Show da Vida”. Na legenda, a jornalista usou o trecho de uma das músicas da cantora: “Olha pro céu, meu amor. Veja como ele está lindo”. “Tem a energia solar de Elba Ramalho no palco do ‘Show da Vida'”, continuou.

O post da apresentadora recebeu uma enxurrada de comentários. Na maioria deles, internautas comparavam as aparências de Maju e Glória: “Maju nesta primeira foto está parecendo com a Glória Maria”, escreveu um perfil. “A cara da Glória Maria com este cabelo”, disse outro. “Não estou sabendo lidar com esta variedade de cabelos. Viva a liberdade de usar o cabelo como quiser”, comemorou mais um.

Considerada um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, Glória Maria faleceu em fevereiro deste ano vítima de um câncer no pulmão. A jornalista, que entrou para a história ao se tornar a primeira repórter a entrar ao vivo no “Jornal Nacional”, era conhecida por suas matérias cheias de personalidade e, claro, pelos memes que elas rendiam.

Ao saber da morte de Glória Maria, Maju Coutinho prestou homenagem à jornalista : “Celebro aqui a existência dessa mulher que me ajudou a existir e a resistir”.

Saiba mais sobre moda, beleza e relacionamento. Confira as notícias do iG Delas!

Fonte: Mulher