Major da Polícia Militar apresenta livro durante solenidade na EAMES

Uma reunião solene nas dependências da Escola de Aprendizes Marinheiros (EAMES) marcou a apresentação do livro “no Coração de Magalhães”, de autoria da major Sonia Ribeiro Pinheiro, na manhã desta quinta-feira (02).

A cerimônia reuniu autoridades civis e militares, dentre elas o coronel Reinaldo Brezinsky Nunes, subsecretário de Gestão Estratégica da Sesp; o diretor de comunicação social, coronel José Augusto Piccoli de Almeida; o capitão de fragata Hecksher Stallone, comandante da EAMES; o reitor da Unisales, Cledson Martas Rodrigues; o presidente da caixa beneficente Dejanir Braz Pereira da Silva, além de amigos e familiares da major Sonia, anfitriã do evento.

Na apresentação, a autora do livro falou sobre a reflexão que a obra propõe, especialmente com relação à preservação dos oceanos, paz entre os povos, cultura, conhecimento e a união das forças de segurança.

“Sinto-me muito feliz de estar aqui com todos os comandantes militares e apresentando esta publicação. Esta é uma celebração de união das forças. A partir do conhecimento que produzimos juntos podemos tornar a sociedade ainda melhor”, opinou.

O reitor da Unisales, Cledson Martas Rodrigues, iniciou a sua fala elogiando a organização das dependências da Marinha e a recepção realizada pela Polícia Militar e também pelos marinheiros. “Ao entrar aqui me senti em casa, pelo ambiente, humildade das pessoas, disciplina, zelo com quem chega. Nosso país precisa muito desses referenciais”, afirmou.

Logo após, o reitor enalteceu o trabalho da major Sônia, a comparando com o lendário fundador da Congregação Salesiana, Dom Bosco. “Ele era um visionário, sonhador. Sonhou com a Patagônia e com Brasília. A major Sônia tem o coração de Dom Bosco, missionário, com paixão pela cultura e pela educação. Faz de tudo para contribuir pelo bem comum, por amor e respeito à diversidade”, afirmou.

Ao final de seu discurso, dirigiu-se a autora: “Incrível a vida e o sentido que você coloca no livro. É um legado que não pode ficar esquecido. Educação é coisa do coração. E é isso que você faz, muito obrigada”, finalizou.

Em sua fala, o diretor da DCS, coronel Augusto, contou um pouco sua história de vida antes de adentrar as fileiras da PMES, pontuando as instituições de ensino pelas quais passou, adquirindo o conhecimento que o permitiu construir a sua realidade atual.

“A vida é feita de sonhos. Aqueles que não sonham não conseguem planejar seu futuro. E o que constrói o sonho é o coração e a mente. Ao ler o livro da major Sônia, eu vi uma história atrelada a uma visão de futuro. Hoje tivemos uma aula de cidanização, cultura, educação e amor a nossa pátria”, enfatizou.

A obra

A obra teve os seus trabalhos iniciados nas dependências da Marinha chilena, chamada “Armada de Chile”, mais especificamente no Museu Naval e Marítimo, na cidade de Punta Arenas, localizada às margens do Estreito de Magalhães, na Região “Magallánica” e Antártica Chilena.

O foco da pesquisa concentrou-se na história da Patagônia e do Estreito de Magalhães, regiões austrais da América do Sul, e se situa em meio ao projeto das comemorações mundiais dos 500 anos da primeira viagem de Circum Navegação da Terra, uma façanha realizada pelo navegador Português Fernão de Magalhães iniciada no ano 1519 e terminada em 1522.

Neste contexto histórico da região de Magallanes, destacou-se a Marinha do Brasil, através de um de seus maiores vultos, o contra almirante Luis Filipe Saldanha da Gama, que navegou do Rio de Janeiro até a cidade de Punta Arenas, comandando o navio da Armada Nacional chamado Corveta Parnahiba. Ele levou a comissão do observatório astronômico Nacional em 1882, por ordem do Imperador Dom Pedro II.

Nesta missão, Saldanha da Gama compôs escritos de relevância mundial com descrição da geografia natural e humana da região mais austral do Chile, pouco conhecida até então. O relato do comandante da marinha do Brasil até hoje marca a história do Estreito e seu nome está consagrado entre os historiadores e estudiosos da região.

Com a apresentação do livro, major Sonia convidou a celebração entre os lações de amizade entre as forças de segurança pública e as forças Armadas, a preservação dos oceanos, a reflexão sobre os 500 anos da primeira viagem ao redor do mundo e a amizade entre os povos.