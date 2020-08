Majeski aguarda votação de ADI da educação

Agência Brasil Ministro do STF, Celso de Mello

Decano no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Celso de Mello entrará de licença médica para realizar tratamento médico, segundo informou nesta quarta-feira (19) seu gabinete à coluna de Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo . A licença é tirada a poucos meses de sua aposentadoria do STF, que ocorrerá em 1º de novembro, quando ele completa 75 anos.

Em janeiro, Celso de Mello fez uma cirurgia no quadril e, em março, ele foi internado com quadro de erisipela no hospital paulista Sírio-Libanês. No começo de agosto, o ministro realizou novos exames para analisar se seria necessária uma nova operação.

A internação em março não foi relacionada com a Covid-19 nem com a operação em janeiro. Ele recebeu alta, mas continuou de licença por um tempo, retornando a trabalhar após isso – inclusive em julho, quando o Supremo está em recesso.

Com a licença de Celso de Mello do STF, alguns julgamentos importantes podem ser impactados, como o caso da suspeição do ex-juiz Sergio Moro no processo do triplex de Lula.