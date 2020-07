Maitê Proença dança de biquíni em casa: ‘Jeito é ficar pulando solta e pelada na sala’

Musa fitness mostrou bastidores em vídeo nas redes sociais

Rio – Gracyanne Barbosa deixou seus seguidores do Instagram enlouquecidos na noite deste domingo ao postar os bastidores de um ensaio em que aparece de maiô.

Na imagem, a musa fitness mostra toda sua boa forma com um modelito vermelho. Alguns seguidores compararam a musa com Pamela Anderson, uma das estrelas do seriado “Baywatch”, que no Brasil ficou conhecido como “S.O.S. Malibu”.

“Pamela Anderson tá diferente”, brincou uma pessoa. “É prótese?”, perguntou um rapaz. “A mais linda que os meus olhos já viram”, elogiou um admirador. “Pra começar a semana com muita abundância”, disse outra pessoa.