Maisa Silva posta fotos divertidas ao lado do namorado e se declara: “Te amo”

O retorno de um dos nomes mais relevantes do sertanejo na atualidade está bem próximo. Na sexta-feira (6), Marília Mendonça volta aos palcos após o curto período de licença maternidade. O show , que marca o grande retorno da cantora, acontecerá no Espaço das Américas, em São Paulo.

Leia também: No auge da carreira, Marília Mendonça se despede dos palcos

arrow-options Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora Marília Mendonça terá retorno transmitido ao vivo





Leia também: Uma nova mulher, Marília Mendonça revela mudanças na vida após maternidade

A boa notícia é que quem é fã da artista poderá acompanhar o show ‘ Marília Mendonça – Tour Todos os Cantos’ ao vivo no Multishow . O canal vai exibir com exclusividade as duas horas de apresentação, que começará após o “BBB 20”. Sucessos como Some Que Ele Vem Atrás e Todo Mundo Vai Sofrer já estão confirmadíssimos no setlist do show.

Leia também: Sofrência vem de berço! Marília Mendonça mostra filho em “pose sertaneja”

Marília Mendonça deu à luz no dia 16 de dezembro ao seu primeiro filho, Léo, e anunciou uma pequena pausa na carreira. A licença maternidade da cantora realmente foi curta e, em menos de três meses, ela voltará a ativa para alegria dos amantes da sofrência.