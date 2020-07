Maisa mostra resultado da transição capilar: “Esperei muito por esse momento”

Vanessa Jeffery, 32 anos, da Austrália, planejava um parto bem diferente do que aconteceu. É isso o que ela conta ao tablóide internacional Daily Mail Austrália . De acordo com a australiana, sua bolsa não estourou e, quando se deu conta, estava dando à luz no banheiro de casa .

Reprodução/Instagram Vanessa Jeffery deu à luz no banheiro de casa

A mãe diz que sentiu leves contrações durante o dia, então já planejava ir ao hospital naquele dia, mas achava que ia demorar para o filho de fato nascer. Em determinado momento, ela conta que se sentou no chão do banheiro para descansar um pouco (Vanessa se sentia confortável ali) e notou algo acontecendo: a cabeça do bebê estava começando a sair. A princípio, ficou confusa, já que a bolsa não tinha estourado.

Vanessa diz que gritou pelo marido que logo correu para colocar uma toalha embaixo da mulher e ajudar no nascimento do filho. Ela lembra que o bebê nasceu envolto na bolsa amniótica . “Foi muito mais emocionante e instintivo do que eu poderia imaginar”, fala.

“Quando ele veio para os meus braços, senti aquele vínculo e amor instantâneo pelo meu bebê. Também tive a enorme sensação de realização com o que tínhamos conseguido”. “Foi um nascimento calmo e bonito”, diz.