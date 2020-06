Maisa critica perguntas sobre vida sexual: sou uma figura pública, meu corpo não

Reprodução/Twitter Ansel foi acusado de estupro

O ator norte-americano Ansel Elgort se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter no sábado (20) após uma jovem dos Estados Unidos relatar ter sofrido abusos sexuais por parte dele quando ela tinha 17 anos de idade .

O depoimento da garota, identificada apenas como “gabby” na sua conta do twitter, afirmava que ela conheceu Angel quando ele tinha 20 anos por meio do aplicativo snapchat. Eles teriam se visto pessoalmente e ele teria forçado relações sexuais na ocasião. “Eu não contei a ninguém porque ele disse que isso poderia ‘arruinar sua carreira'”, desabafou a jovem no relato.

No instagram, o ator disse que ficou “muito angustiado” ao ver as postagens. “A descrição do fato não foi o que aconteceu”, garantiu. Ele confirmou, porém, que conheceu a jovem pessoalmente quando esteve em Nova York no ano de 2014. “Gabby e eu tivemos uma relação rápida, legal e totalmente consensual”, garantiu.

Ansel disse, ainda, que parou de responder a jovem de forma “imatura e cruel”, pediu desculpas atrasadas pelo término abrupto e afirmou que se sentiu “enojado e extremamente envergonhado” pela atitude que tomou.