“Mais Você” deve mudar de horário e Ana Maria exige apresentar de São Paulo

O Globo está se preparando para a volta do “Mais Você”, programa comandando por Ana Maria Braga que saiu do ar desde o início da pandemia do coronavírus. A apresentadora passou a fazer participações no “Encontro” e desmentiu ao vivo que estaria incomodada por estar dividindo espaço com Fátima Bernardes.

Reprodução Ana Maria Braga pede mudanças no “Mais Você”

Entre as mudanças previstas para o “Mais Você” está a localização do estúdio. Ana Maria exigiu voltar a São Paulo e, segundo o colunista Flávio Ricco, a decisão já está tomada. O programa deve voltar ao ar ainda este ano entre o final de setembro e o comecinho de outubro e, para isso, será preciso construir um novo cenário com uma nova cozinha. Antes da pandemia, o programa era apresentado no Rio de Janeiro.

Além disso, outra mudança que deve acontecer é no horário da atração. A ideia é colocar o “Encontro” para começar mais cedo e deixar o “Mais Você” mais próximo do horário de almoço, já que Ana Maria sempre ensina uma receita. O público aprova a ideia, conforme indicam pesquisas feitas pela Globo, e, como uma forma de teste, a apresentadora e seu parceiro Louro José já estão aparecendo só final da atração comandada por Fátima Bernardes.