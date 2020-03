Mais uma: Elizabeth Warren desiste das eleições nos EUA

O Uruguai, país que faz fronteira com Brasil e Argentina, não registrou nenhum caso do novo coronavírus até o momento, diferentemente das nações vizinhas. O Ministério de Saúde Pública descartou, na noite de ontem, três casos suspeitos, de pessoas com sintomas parecidos ao da doença.

A Direção Geral de Saúde informou que não há exames programados para o dia de hoje. O diretor do órgão, vinculado ao Ministério da Saúde, afirmou que o país está preparado para enfrentar a chegada do vírus e dispõe de kits de diagnóstico, além de ter um plano de contingência em permanente revisão.

Apesar de estar livre da doença até o momento, autoridades reconhecem que o vírus deve chegar ao país nos próximos dias ou semanas, mas pedem tranquilidade à população.

Países próximos, como Brasil, Chile e Argentina já têm casos confirmados (três, três e um, respectivamente). Na América do Sul, há casos também no Equador (10) e na Guiana Francesa (5).

A doença atinge mais de 80 países e territórios, com 90 mil pessoas infectadas e um saldo de mais de 3 mil mortos em todo o mundo, a maioria na China, onde o vírus surgiu.